Google закрив деякі функції в Україні: Федоров назвав причину

Дві функції в Google-картах тимчасово відключено на українській території

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Google Maps заблокував в Україні дві функції через вторгнення Росії — про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Вимкнені функції, які надають певну інформацію користувачам у режимі реального часу. Це зроблено для убезпечення українців, пояснив міністр.

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Перша – функція накладання у реальному часі дорожнього руху на Картах Google. Деякі дослідники використали її для спостереження за ситуацією на відстані.

Друга – функція Live Busіness. Вона показує, наскільки популярне місце може бути у певний момент часу.

Раніше заступник мера Києва у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич закликав українців видалити російські додатки та сервіси, щоб інформація з них не потрапила до рук ворога.

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Ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.

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ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.

Комендантська година у Києві від сьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.