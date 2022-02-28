Google закрив деякі функції в Україні: Федоров назвав причину

Google Maps заблокував в Україні дві функції через вторгнення Росії — про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Вимкнені функції, які надають певну інформацію користувачам у режимі реального часу. Це зроблено для убезпечення українців, пояснив міністр.
Перша – функція накладання у реальному часі дорожнього руху на Картах Google. Деякі дослідники використали її для спостереження за ситуацією на відстані.
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Друга – функція Live Busіness. Вона показує, наскільки популярне місце може бути у певний момент часу.
Раніше заступник мера Києва у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич закликав українців видалити російські додатки та сервіси, щоб інформація з них не потрапила до рук ворога.
Ситуація на фронті
Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.
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Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.
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Комендантська година у Києві від сьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.