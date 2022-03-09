Индивидуальная разработка: украинец рассказал, как делает жгуты для военных (фото)

Переселенец из Луганска делает жгуты, которые спасают жизни водителям, медикам и военным в Виннице. Нужны только: 3-D принтер, крепкий ремень от сумки, нити и швейная машинка. Один комплект Андрей Турко собирает меньше, чем за час.
Об этом он рассказал кореспонденту телеканала "Украина".
"Каждому бойцу нужно 4 таких турникета для того, чтобы спасти жизнь при ранении. На руку, ногу, каждую", – сказал Турко.
Далее по теме
Такой европейский жгут стоит 30 евро. Украинский – более крепкий и дешевый. Это собственная разработка переселенца из Луганска, переехавшего в Винницу.
"Он стягивает очень сильно. Фиксируется здесь, например в этом месте и липучкой, пишется время наложения турникета", – отмечает он.
Готовые детали соединяют крепким ремнем и прошивают. Делать жгуты можно даже из пластика.
Практичность наших жгутов уже подтвердили медики из военных госпиталей. Андрей Турко получил множество заказов.
Ситуация в Украине 9 марта
- Украинские защитники уже четырнадцатый день отбивают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт. Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально стерли бомбами с лица земли.
- В Украине ликвидирован подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышине Волгоградской области.
- Подавляющее большинство американцев выступило в поддержку Украины. Так, около 80% американцев – сторонники и демократов, и республиканцев – считают, что нельзя покупать нефть и газ у России во время войны, даже если это приведет к росту цен на бензин.
- Враг меняет тактику. В Херсонской области отмечено, что захватчики ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.
- Окружение президента РФ Владимира Путина не сообщает ему честную информации о войне против Украины. Он не знает о провалах российской армии, потому что ему об этом боятся рассказывать.