Индивидуальная разработка: украинец рассказал, как делает жгуты для военных (фото)

Жгуты крепкие, дешевле и удобнее европейских

Андрей Турко (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Переселенец из Луганска делает жгуты, которые спасают жизни водителям, медикам и военным в Виннице. Нужны только: 3-D принтер, крепкий ремень от сумки, нити и швейная машинка. Один комплект Андрей Турко собирает меньше, чем за час.

Об этом он рассказал кореспонденту телеканала "Украина".

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"Каждому бойцу нужно 4 таких турникета для того, чтобы спасти жизнь при ранении. На руку, ногу, каждую", – сказал Турко.

Фото: "Сегодня"

Такой европейский жгут стоит 30 евро. Украинский – более крепкий и дешевый. Это собственная разработка переселенца из Луганска, переехавшего в Винницу.

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"Он стягивает очень сильно. Фиксируется здесь, например в этом месте и липучкой, пишется время наложения турникета", – отмечает он.

Фото: "Сегодня"

Готовые детали соединяют крепким ремнем и прошивают. Делать жгуты можно даже из пластика.

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Практичность наших жгутов уже подтвердили медики из военных госпиталей. Андрей Турко получил множество заказов.

Ситуация в Украине 9 марта