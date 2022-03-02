Как выглядит горсовет Харькова после удара крылатой ракеты – фото

Геращенко показал, что российские оккупанты сделали с Харьковом

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове крылатая ракета попала в здание на площади Конституции. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал фото разрушений.

"Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету", – написал он.

Реклама

Реклама

Также сообщается, что спасатели вблизи горсовета в Харькове вынуждены прекратить работу из-за продолжительности воздушной атаки.

Реклама

7-й день войны в Украине