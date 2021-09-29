Карантин в Украине: два региона уже рискуют попасть в оранжевую зону

По данным Минздрава, в областях превышены несколько показателей COVID-19

В Украине ситуация с коронавирусом набирает обороты. Коллаж: "Сегодня"

По состоянию на утро, 29 сентября два региона Украины демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. В то же время другие области страны соответствуют желтому уровню эпидбезопасности.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

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Согласно данным, показатели оранжевой зоны имеют следующие области:

Донецкая – наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом – 66,3%;

Черновицкая – показатели занятности коек с кислородом для COVID-больных за пределами нормы 65,9%, а днем ранее находился в пределах 67,1%

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%, а занятость коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9 декабря 2020 № 1236

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Между тем в этих регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID – Донецкая область имеет 269, а Черновицкая 479, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.

Новая вспышка COVID-19 в Украине неизбежна – когда ждать и что говорят ученые

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали развитие коронавируса в Украине в начале октября. Количество новых заражений превысит 10 тысяч случаев.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 8100, 8326 в течение недели 29 сентября-5 октября 2021 года.

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А 6-12 октября прогнозируют 11599, 10002 новых случая.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности: