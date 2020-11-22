Коронавирус, итоги недели: карантин выходного дня и вероятность локдауна (инфографика)

Если Украина перешагнет рубеж в 30 тысяч больных — может быть введен полный локдаун

Пока США и Европа ставят "рекорды" по смертности от COVID-19, Украина уже пару раз уверенно подходила к отметке в 15 000 инфицированных в сутки.

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Эксперты, конечно, готовили нас к такому развитию событий, но ближе к концу ноября и при условии, что не подействует карантин выходного дня.

Кроме того, исследователи прогнозируют еще один "черный" сценарий. Количество погибших от коронавируса украинцев до конца года может составить 33 000 человек, то есть за месяц число умерших утроится. Всего с начала эпидемии в стране умерли 10 951 человек, заразились — 624 744, выздоровели — 286 917.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 079 новых больных COVID-19.

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Что делать, если у вас уже есть коронавирус, но пока нет декларации

Одна из причин высокой смертности — заразившиеся COVID-19 граждане слишком поздно обращаются за медицинской помощью — на 7-8 день. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал не заниматься самолечением и рассказал, как найти семейного врача через контакт-центр Минздрава даже без декларации.

О полном локдауне в Украине

Чтобы остановиться на уровне не более 15 тысяч зараженных в сутки, был введен карантин выходного дня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Если Украина перешагнет рубеж в 30 тысяч больных — в стране может быть введен полный локдаун.

Отменят ли карантин выходного дня?

21 и 22 ноября проходят очередные выходные с жестким карантином. Почти все закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. В предыдущие субботу и воскресенье не все добросовестно выполняли требования правительства.

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Возможно, уже на следующей неделе Минздрав сделает выводы о действенности карантина выходного дня, исходя из динамики госпитализации граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пояснив, что о результатах ужесточительных мер можно судить только через две недели после их введения.

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Если же в Украине отменить все карантинные мероприятия, введенные из-за коронавирусной инфекции COVID-19, то заболеваемость возрастет до количества свыше 30 тыс. больных в сутки, что вызовет коллапс медицинской системы.

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Поэтому на мэров городов, которые отказываются усиливать карантин на выходных, будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина.

Все должны носить маски!

ВОЗ назвала единственный способ избежать локдауна: 90% населения Земли должны прикрывать лица средствами защиты, чтобы не распространять коронавирус.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании масок или респираторов в общественных местах и транспорте. За нарушение украинцев ждет штраф — до 255 гривен.

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Когда же карантин закончится?

В Украине с каждым днем растет количество больных, и ситуация будет только ухудшаться. Окончание карантина возможно только после вакцинации населения от коронавируса.

В настоящее время на финальной стадии разработки находятся четыре вакцины, они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована еще ни одна из них.

Только сегодня американская компания Moderna озвучила новость о поставках вакцин с эффективностью в 94,5%. Препарат будет доступен в Европе уже в этом году.

Напомним, в Минздраве надеются, что поставки вакцины начнутся в начале следующего года. Украина получит такое количество доз от COVID-19, которого хватит, чтобы привить 8 миллионов украинцев, или 20% населения страны.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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