Любит папу, орешки и карамельки. Гордон взял интервью у своей 4-летней дочери – видео

Дмитрий Гордон и его дочь Алиса. Коллаж "Сегодня"
Украинский журналист Дмитрий Гордон, которому группа "Жетон" посвятила свою первую песню, взял интервью у своей четырехлетней дочери Алисы. Девочка рассказала, что ей доставляет радость, в каких странах уже бывала и что любит больше всего.
Видео Гордон опубликовал в YouTube.
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Конечно, без веселых инцидентов не обошлось. Во начале интервью девочка сразу показала, чья она дочь и начала сама спрашивать папу обо всем. Потом захотела, чтобы ей почесали спинку, запуталась в проводах и с трудом сидела на месте. Впрочем, интервью у них все-таки получилось.
Несколько лучших, по мнению "Сегодня", вопросов и ответов:
О папе:
- Что тебе доставляет радость?
- Ты, орешки и карамельки.
- А кого ты больше всех любишь?
- Тебя. Маму, Санту, всех люблю.
О географии:
- В каком городе ты живешь?
- В Украине.
- Украина это страна, а город Киев. Нравится тебе Киев?
- Да. А Украина есть?
- Украина есть, это страна.
- А Россия?
- Россия тоже, к сожалению, есть.
О зоопарке:
- В какой стране ты была?
- В зоопарке
- А ты знала, что люди произошли от обезьян?
- Нет, никогда в жизни.
- Ну вот ты – маленькая обезьянка.
О трудностях:
- Что для тебя самое трудное в жизни?
- Утром просыпаться.
О домашних расследованиях:
- Вот у нас была пенная вечеринка и кто-то написал в джакузи. Это не ты была?
- Нет.
- А кто? Купались только ты и Санта.
- Это была Санта.
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