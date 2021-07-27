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Любить тата, горішки і карамельки. Гордон взяв інтерв'ю у своєї 4-річної доньки – відео

27 липня 2021 20:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчинка розповіла, що була в країні "зоопарк", а головна проблема життя – прокидатися вранці

Дмитро Гордон і його дочка Аліса. Колаж "Сьогодні"

Дмитро Гордон і його дочка Аліса. Колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон, якому група "Жетон" присвятила свою першу пісню, взяв інтерв'ю у своєї чотирирічної дочки Аліси. Дівчинка розповіла, що їй приносить радість, у яких країнах вже бувала і що любить найбільше.

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Відео Гордон опублікував в YouTube.

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Звичайно, без веселих інцидентів не обійшлося. У першій половині інтерв'ю дівчинка відразу показала, чия вона дочка і почала сама питати тата про все. Потім захотіла, щоб їй почухали спинку, заплуталася в проводах і насилу сиділа на місці. Утім, інтерв'ю у них все-таки вийшло.

Кілька кращих, на думку "Сьогодні", питань і відповідей:

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Про тата:

- Що тобі доставляє радість?

- Ти, горішки і карамельки.

- А кого ти більше всіх любиш?

- Тебе. Маму, Санту, усіх люблю.

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Про географію:

- У якому місті ти живеш?

- В Україні.

- Україна це країна, а місто Київ. Подобається тобі Київ?

- Так. А Україна є?

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- Україна є, це країна.

- А Росія?

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- Росія теж, на жаль, є.

Про зоопарку:

- У якій країні ти була?

- У зоопарку

- А ти знала, що люди походять від мавп?

- Ні, ніколи в житті.

- Ну ось ти – маленька мавпочка.

Про труднощі:

- Що для тебе найважче в житті?

- Вранці прокидатися.

Про домашні розслідування:

- Ось у нас була пінна вечірка і хтось надзюрив у джакузі. Це не ти була?

- Ні.

- А хто? Купалися тільки ти і Санта.

- Це була Санта.

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