Обязательная COVID-вакцинация и судьба Авакова – главные новости СЕГОДНЯ

Украинцы обсуждают введение обязательной вакцинации от коронавируса и отставку главы МВД Арсена Авакова

Вакцинацию могут сделать обязательной, что ждет Авакова, указ Зеленского отменили. Коллаж: "Сегодня"

Украинцев могут обязать делать прививки от коронавируса, нового главу МВД могут назначить 16 июля.

Обязательная вакцинация

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Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинацию от коронавируса в Украине могут сделать обязательной, сообщил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Для этого нужно решение главного санитарного врача Игоря Кузина.

Отставка Авакова

Реклама Рада будет голосовать за отставку Авакова. Коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту решить вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова путем голосования. Нового главу МВД в Верховной Раде будут выбирать 16 июля.

Отмена указа Зеленского по Тупицкому

Зеленский намерен обжаловать решение Верховного суда. Коллаж: "Сегодня"

Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента намерены обжаловать это решение.

Решение КСУ по языковому закону

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КСУ признал закон об украинском языке как государственного конституционным. Коллаж: "Сегодня"

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Закон Зеленского о гербе

Владимир Зеленский и два эскиза Большого герба Украины/коллаж "Сегодня"

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5712 о большом Государственном Гербе Украины.