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  1. Последние новости Украины

Обязательная COVID-вакцинация и судьба Авакова – главные новости СЕГОДНЯ

14 июля 2021 20:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украинцы обсуждают введение обязательной вакцинации от коронавируса и отставку главы МВД Арсена Авакова

Вакцинацию могут сделать обязательной, что ждет Авакова, указ Зеленского отменили. Коллаж: "Сегодня"

Вакцинацию могут сделать обязательной, что ждет Авакова, указ Зеленского отменили. Коллаж: "Сегодня"

Украинцев могут обязать делать прививки от коронавируса, нового главу МВД могут назначить 16 июля.

Обязательная вакцинация

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Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинацию от коронавируса в Украине могут сделать обязательной, сообщил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Для этого нужно решение главного санитарного врача Игоря Кузина.

Отставка Авакова

Рада будет голосовать за отставку Авакова. Коллаж "Сегодня"
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Рада будет голосовать за отставку Авакова. Коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту решить вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова путем голосования. Нового главу МВД в Верховной Раде будут выбирать 16 июля.

Отмена указа Зеленского по Тупицкому

Зеленский намерен обжаловать решение Верховного суда. Коллаж: "Сегодня"

Зеленский намерен обжаловать решение Верховного суда. Коллаж: "Сегодня"

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Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента намерены обжаловать это решение.

Решение КСУ по языковому закону

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КСУ признал закон об украинском языке как государственного конституционным. Коллаж: "Сегодня"

КСУ признал закон об украинском языке как государственного конституционным. Коллаж: "Сегодня"

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Закон Зеленского о гербе

Владимир Зеленский и два эскиза Большого герба Украины/коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и два эскиза Большого герба Украины/коллаж "Сегодня"

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5712 о большом Государственном Гербе Украины.

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