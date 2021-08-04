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"Осень придет – обоих посадим!" Богдан сделал предложение Чаусу

4 августа 2021 0:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экс-глава Офиса президента в шутку предложил бывшему судье – взяточнику свои услуги адвоката, но выдвинул условие

Андрей Богдан в шутку сделал предложение Николаю Чаусу / коллаж "Сегодня"

Андрей Богдан в шутку сделал предложение Николаю Чаусу / коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который недавно пошло пошутил над Аваковым, в этот раз обратил внимание на экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса и сделал ему "предложение".

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Соответствующий пост Богдан опубликовал в Facebook после того, как стало известно о задержании Чауса НАБУ.

Так, экс-глава ОП предложил экс-судье "всех сдать" и пообещал его в таком случае свои адвокатские услуги.

"Николай Алексеевич, а помните как все начиналось? Давайте так – я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех и этих. Осень придет – обоих посадим!" – написал Богдан.

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Напомним, с бывшим судьей Николаем Чаусом, который находился в розыске в Украине за взяточничество и пребывал на территории Молдовы, ранее разгорелся целый "сериал":

Мы также писали, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила экс-главу Офиса президента Андрея Богдана в хамском поведении и введении цензуры в работе пресс-службы.

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