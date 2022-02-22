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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Признание Путиным "ЛДНР", ввод войск РФ в ОРДЛО и обращение Зеленского — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 06:00
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Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и начал вводить войска в ОРДЛО, а Зеленский обратился к украинцам
21 февраля Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и начал вводить военных РФ на территорию ОРДЛО, а Зеленский на фоне этого обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
21 февраля Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и начал вводить военных РФ на территорию ОРДЛО, а Зеленский на фоне этого обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Путин признал "ЛДНР" – подписан указ

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР". Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "республик".

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Президент РФ назвал это решение "давно назревшим"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент РФ назвал это решение "давно назревшим"/Фото: коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле ответили, какие границы нарисовали для "ЛДНР"

Россия признает "ЛДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о "ратификации договоров" о дружбе и сотрудничестве с "республиками" будет рассмотрен Советом Федерации во вторник, 22 февраля.

Подписанные с властями "ЛДНР" "договоры" хотят ратифицировать 22 февраля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Подписанные с властями "ЛДНР" "договоры" хотят ратифицировать 22 февраля/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Огромная колонна танков и БТР двинулась из Донецка на передовую — СМИ

Жители оккупированного Донецка сообщают о входе чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении, к линии соприкосновения. Очевидцы сообщают, что 21 января около 23 часов колонна военной техники прошла прямо по центру города — улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет".

Путин вводит войска РФ после подписания указа о признании независимыми так называемых "ЛДНР"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Путин вводит войска РФ после подписания указа о признании независимыми так называемых "ЛДНР"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Байден ввел санкции против "ЛДНР"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать из "ЛДНР". Согласно решению Байдена, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.

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Также указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в псевдореспубликах/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Также указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в псевдореспубликах/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Что будет дальше? Зеленский рассказал о плане Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины после скандального заявления Путина о признании независимости "ЛДНР". Он отметил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

Зеленский записал видеообращение к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский записал видеообращение к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

США в ООН: Путин разорвал в клочья Минские соглашения

В 4:00 по киевскому времени началось заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу. В ходе заседания постпред США при ООН назвала действия России "явной атакой" на суверенитет и территориальную целостность Украины.

США считают действия России попыткой создать повод для дальнейшего вторжения в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"
США считают действия России попыткой создать повод для дальнейшего вторжения в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

МИД Украины требует болезненных санкций, чтобы остановить следующий шаг Москвы

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают решение Российской Федерации о признание "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "ЛДНР".

По словам спикера МИД Олега Николенко, российская сторона грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
По словам спикера МИД Олега Николенко, российская сторона грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

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