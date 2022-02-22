Визнання Путіним "ЛДНР", введення військ РФ в ОРДЛО та звернення Зеленського — головні новини за ніч

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Путін визнав "ЛДНР" – підписано указ
Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР". Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "республік".
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У Кремлі відповіли, які кордони намалювали для "ЛДНР"
Росія визнає "ЛДНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про "ратифікацію договорів" про дружбу та співпрацю з "республіками" буде розглянуто Радою Федерації у вівторок, 22 лютого.
Величезна колона танків і БТР рушила з Донецька на передову — ЗМІ
Жителі окупованого Донецька повідомляють про вхід надзвичайно великої колони танків та бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення. Очевидці повідомляють, що 21 січня близько 23 години колона військової техніки пройшла прямо центром міста — вулицею Університетською, і рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу "за вісім років".
Байден запровадив санкції проти "ЛДНР"
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ЛДНР". Згідно з рішенням Байдена, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік.
Що буде далі? Зеленський розповів про план України
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України після скандальної заяви Путіна щодо визнання незалежності "ЛДНР". Він зазначив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави.
США в ООН: Путін розірвав на шматки Мінські угоди
О 4:00 за київським часом розпочалося засідання Ради безпеки ООН з українського питання. У ході засідання постпред США при ООН назвала дії Росії "явною атакою" на суверенітет та територіальну цілісність України.
МЗС України вимагає болючих санкцій, щоб зупинити наступний крок Москви
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засуджують рішення Російської Федерації про визнання "незалежності"створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "ЛДНР".