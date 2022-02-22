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СЬОГОДНІ Новини України

Визнання Путіним "ЛДНР", введення військ РФ в ОРДЛО та звернення Зеленського — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 06:00
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Путін підписав указ про визнання ЛДНР і почав вводити війська в ОРДЛО, а Зеленський звернувся до українців
21 лютого Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" та почав вводити військових РФ на територію ОРДЛО, а Зеленський на фоні цього звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
21 лютого Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" та почав вводити військових РФ на територію ОРДЛО, а Зеленський на фоні цього звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Путін визнав "ЛДНР" – підписано указ

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР". Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "республік".

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Президент РФ назвав це рішення "давно назрілим"/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент РФ назвав це рішення "давно назрілим"/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі відповіли, які кордони намалювали для "ЛДНР"

Росія визнає "ЛДНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про "ратифікацію договорів" про дружбу та співпрацю з "республіками" буде розглянуто Радою Федерації у вівторок, 22 лютого.

Підписані з владою "ЛДНР" "договори" хочуть ратифікувати 22 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"
Підписані з владою "ЛДНР" "договори" хочуть ратифікувати 22 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Величезна колона танків і БТР рушила з Донецька на передову — ЗМІ

Жителі окупованого Донецька повідомляють про вхід надзвичайно великої колони танків та бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення. Очевидці повідомляють, що 21 січня близько 23 години колона військової техніки пройшла прямо центром міста — вулицею Університетською, і рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу "за вісім років".

Путін вводить війська РФ після підписання указу про визнання незалежними так званих "ЛДНР"/Фото: колаж: "Сьогодні"
Путін вводить війська РФ після підписання указу про визнання незалежними так званих "ЛДНР"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Байден запровадив санкції проти "ЛДНР"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ЛДНР". Згідно з рішенням Байдена, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік.

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Також указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в псевдореспубліках/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
Також указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в псевдореспубліках/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Що буде далі? Зеленський розповів про план України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України після скандальної заяви Путіна щодо визнання незалежності "ЛДНР". Він зазначив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави.

Зеленський записав відеозвернення до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський записав відеозвернення до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

США в ООН: Путін розірвав на шматки Мінські угоди

О 4:00 за київським часом розпочалося засідання Ради безпеки ООН з українського питання. У ході засідання постпред США при ООН назвала дії Росії "явною атакою" на суверенітет та територіальну цілісність України.

США вважають дії Росії спробою створити привід для подальшого вторгнення в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
США вважають дії Росії спробою створити привід для подальшого вторгнення в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

МЗС України вимагає болючих санкцій, щоб зупинити наступний крок Москви

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засуджують рішення Російської Федерації про визнання "незалежності"створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "ЛДНР".

За словами спікера МЗС Олега Ніколенка, російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України/Фото: колаж: "Сьогодні"
За словами спікера МЗС Олега Ніколенка, російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України/Фото: колаж: "Сьогодні"

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