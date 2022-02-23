Рада проведет внеочередное заседание для введения режима ЧП

Нардепы домой не уходят – вечером снова соберутся для решения важного вопроса

Рада соберется на заседание по ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в 17.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться вопрос введения чрезвычайного положения на территории Украины. Об этом заявила народный депутат Кира Рудик в эфире телеканала Украина 24.

"Сейчас все партии и фракции готовы поддержать введение чрезвычайного положение. В 17:00 будет внеочередное заседание, и там будем голосовать по указу президента о чрезвычайном положении. В 17.00, потому что 15 и 16 — это комитеты", — сказала она.

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Об этом же написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Сегодня Рада дальше с 14.00 до 17.00 работает в Комитетах, потом в 17.00 внеочередное по введению чрезвычайного положения", — написал он.

Что известно о введении ЧП

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что чрезвычайное положение в Украине предполагается ввести по всей территории страны, кроме Донбасса.

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По его словам, введение комендантского часа будет зависеть от решений местной власти.

Сайт "Сегодня" подробно рассказал, каких ждать ограничений и что нужно знать о введении чрезвычайного положения в стране.

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