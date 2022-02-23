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Рада проведе позачергове засідання для запровадження режиму НС

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 лютого, 13:51
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Нардепи додому не йдуть – увечері знову зберуться для вирішення важливого питання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні о 17.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься питання запровадження надзвичайного стану на території України. Про це заявила народна депутатка Кіра Рудик в ефірі телеканалу Україна 24.

"Зараз усі партії та фракції готові підтримати введення надзвичайного стану. О 17:00 буде позачергове засідання, і там голосуватимемо за указом президента про надзвичайний стан. О 17.00, бо 15 та 16 — це комітети", — сказала вона.

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Про це ж написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Сьогодні Рада далі з 14.00 до 17.00 працює у Комітетах, потім о 17.00 позачергове щодо запровадження надзвичайного стану", — написав він.

Що відомо про введення НС

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що надзвичайний стан в Україні передбачається ввести на всій території країни, крім Донбасу.

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За його словами, запровадження комендантської години залежатиме від рішень місцевої влади.

Сайт "Сьогодні" детально розповів, на які чекати обмеження та що потрібно знати про запровадження надзвичайного стану країни.

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