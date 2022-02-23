Дипломати РФ тікають з України – розпочалася евакуація (відео)

Росія проводить евакуацію співробітників усіх дипломатичних представництв

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація розпочала евакуацію співробітників усіх дипломатичних представництв в Україні.

Про це заявили в російському посольстві у Києві, повідомляє ТАРС.

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"Евакуація персоналу вже розпочалася", – сказали в посольстві.

Водночас невідомо, скільки всього людей буде вивезено.

Евакуація посольства РФ

22 лютого Міністерство закордонних справ Росії заявило про наміри евакуювати персонал російських закордонних установ в Україні.

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"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання – подбати про російських дипломатів і співробітників посольства та генеральних консульств. Для захисту їх життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом", – зазначили в міністерстві.

Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт до США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська до чужої країни.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін. Однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму щодо входження до складу Росії.

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