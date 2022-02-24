Россия может начать вторжение в Украину в 4 утра — СМИ

Западные медиа распространяют информацию, что РФ может напасть на Украину

Украине грозит нападение РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Западные СМИ начали распространять информацию о том, что Российская Федерация может начать полномасштабное вторжениев Украине 24 февраля в 4:00.

Об этом говорилось в эфире телеканала Ticker NEWS.

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Что известно?

Россия уже в 4 утра может начать полномасштабное вторжение. Агрессор нарастил свои войска у украинских границ. В настоящее время известно, что сосредоточена серьезная военная техника и 200 тысяч боевиков.

Под Мариуполем стреляют

В Telegram-каналах начали писать, что под Мариуполем слышны сильные обстрелы. В комментариях к публикации люди пишут, что слышны взрывы.

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Угроза вторжения РФ