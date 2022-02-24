Росія може почати вторгнення в Україну о 4 ранку — ЗМІ

Західні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Російська Федерація може почати повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого о 4:00.
Про це йшлося в ефірі телеканалу ticker NEWS.
Що відомо?
Росія вже о 4 ранку може почати повномасштабне вторгнення. Агресор наростив свої війська біля українських кордонів. Нині відомо, що зосереджена серйозна військова техніка та 200 тисяч бойовиків.
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Під Маріуполем стріляють
У Telegram-каналах почали писати, що під Маріуполем чути сильні обстріли. У коментарях до публікації люди пишуть, що чути вибухи.
Загроза вторгнення
- У Міноборони України припускають, що посилена воєнна ескалація може розпочатися найближчими днями.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Президент США Джо Байден попередив Україну, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч осіб.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої народної ради самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".