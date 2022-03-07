Российские войска обстреляли порт в Николаеве

На территорию порта Ольвия прилетел снаряд

Порт Ольвия подвергся удару / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские агрессоры нанесли удар по морскому порту "Ольвия" в Корабельном районе Николаева. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. На опубликованном фото видно остатки снаряда.

В результате атаки пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia".

Реклама

"Напомним, что с начала полномасштабной фазы войны против Украины Россия также совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в том числе иностранных торговых судов", — говорится в сообщении.

Ситуация в Украине

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Реклама

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито более 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.

Реклама

Читайте также: