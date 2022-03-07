Російські війська обстріляли порт у Миколаєві

На територію порту Ольвія прилетів снаряд

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські агресори завдали удару по морському порту "Ольвія" у Корабельному районі Миколаєва. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. На опублікованому фото помітні залишки снаряда.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії QTerminals Olvia.

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"Нагадаємо, що з початку повномасштабної фази війни проти України Росія також здійснила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових суден", — йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні

За даними Генштабу, Росія зараз атакує переважно з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

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Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

Тим часом за даними британської розвідки, Росія не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулась територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

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