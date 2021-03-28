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Спасатели предупредили об угрозе схода лавин на Закарпатье: ждут снег и метели

28 марта, 09:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На крайнем западе страны произойдет серьезное ухудшение погоды

Пока одна часть Украины радуется потеплению и солнечной погоде, на высокогорье Закарпатской области в связи со снегопадами и метелями ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

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Об этом в воскресенье, 28 марта, предупреждает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня на телеканале "Украина 24", прогнозировала возвращение снегопадов и сложные погодные условия на части территории страны.

"Будут активные процессы благодаря тому, что там атмосферный фронт все еще находится, и будут осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", – рассказала специалист по погоде.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Также напомним, что 28 марта Украина в 40-й раз перешла на летнее время. Сайт "Сегодня" разбирался когда это прекратится?

Видео: Сегодня

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Закарпатье непогода лавины ГСЧС предупреждение снегопады

Источник: Сегодня

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