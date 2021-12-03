Тысячи новых заболевших и "свежие" ограничения для непривитых. Какая COVID-ситуация в Украине

Правительство идет на новый шаг, так как коронавирус не отступает

В Украине за сутки более 13,5 тысяч случаев коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 3 декабря в Украине зафиксировали более 13,5 тысяч заболеваний коронавирусом. При этом ситуация в областях начинает стабилизироваться, но с 6 декабря начнут действовать новые ужесточенные правила.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2992 человека;

летальных исходов – 509;

выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

Реклама

заболело – 3 477 649 человек;

выздоровело – 3 018 620 человек;

летальных исходов – 87 566.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1376;

Винницкая область – 573;

Волынская область – 669;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 751;

Житомирская область – 562;

Закарпатская область – 536;

Запорожская область – 676;

Ивано-Франковская область – 283;

Киевская область – 676;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 154;

Львовская область – 714;

Николаевская область – 437;

Одесская область – 862;

Полтавская область – 685;

Ровенская область – 501;

Сумская область – 476;

Тернопольская область – 329;

Харьковская область – 555;

Херсонская область – 182;

Хмельницкая область – 542;

Черкасская область – 569;

Черновицкая область – 216;

Черниговская область – 382.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине будут действовать новые правила карантина

Усиление карантинных ограничений в Украине коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство идет на такой шаг, так как коронавирус не отступает. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Реклама

Проверка документов COVID

"Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости COVID-19 – 367 тысяч человек в среднем за сутки. И мы должны принимать меры по сохранению жизни граждан, которые до сих пор не пришли к пункту прививки, чтобы защитить собственную жизнь", – сказал Ляшко.

Он отметил, что больше всего изменений в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности.



Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в желтой зоне, не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади или проверять документы и работать без ограничений такого уровня, то теперь они теряют такую опцию.

Ограничения для невакцинированных

Люди, не получившие хотя бы одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил – ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.

В Украине действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

Уменьшился срок действия "желтого" сертификата

Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. "Желтый" сертификат – это документ, удостоверяющий проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19.

Напомним, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней.

Обязательное считывание QR-кода

Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты считывающим QR-код мобильным приложением "Дія".

"Министерство здравоохранения работает над поэтапным внедрением QR-кода и на всех бумажных документах, используемых в предложенных карантинных ограничениях. После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным", – сказал Ляшко.

Важно, что для считывания не требуется дополнительных приложений или средств – достаточно своей "Дією" считать QR-код.

Штрафы за отсутствие COVID-документов

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.

Перечень профессий для обязательной прививки

С 9 декабря вступает в силу Приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательная.



На этот раз речь идет о:

Работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

Работниках учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

Работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

"Обращаюсь к работникам указанных профессий, не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививки сегодня. Это защита вас и ваших родных", – добавил Ляшко.

В Украине есть только одна область, где ухудшается COVID-ситуация

Закарпатская область остается единственной в Украине, где ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Здесь количество новых случаев за неделю не изменилось, притом что по всей стране в среднем на 20% меньше больных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на 9%, темпы роста с каждым днем ​​ускоряются. Притом что средний процент спада по стране составляет 13%", – написал он.