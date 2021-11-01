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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Уже идут морозы! Чего ждать от погоды в начале ноября – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 ноября, 08:42
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В первые дни месяца синоптики обещают относительно теплую погоду
Погода в Украине в начале ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине в начале ноября / Коллаж "Сегодня"

В Украине первая неделя ноябряобещает быть с переменной облачностью и холодными дождями в отдельных регионах.

Об этом сообщается в материале сайта Сегодня.

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Снег, дождь и морозы?

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.

Холодные дожди начнутся к выходным, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Днем температура будет ноль или чуть выше.

Когда похолодает?

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида уточнил, что на большей территории Украины холодает ниже +5 в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге – во второй декаде.

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"В первой половине ноября не ожидается значительного похолодания, лишь 6-7-го числа небольшое снижение температуры воздуха до нуля, но без морозов, – говорит Николай Кульбида. – Осадков практически не будет.

На Львовщине, Тернопольщине, Буковине, дожди в первой половине месяца будут поливать примерно каждые два дня, но окажутся небольшими.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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