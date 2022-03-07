В Албании появится улица "Свободная Украина"

Новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства

Албания поддерживает Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Албания переименует улицу в Тиране, где расположены посольства РФ и Украины, на улицу Свободной Украины. об этом сообщил мэр Тираны Эрион Велиай, передает ВСУ в Telegram-канале.

"Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и героическое сопротивление Украины следует помнить в наших общественных местах", – сказал он.

Ранее в Вильнюсе улицу, где расположено посольство врага, переименуют в честь Героев Украины.

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В Риге часть улицы Антониас, где также расположено посольство РФ, переименуют в улицу Независимости Украины.

12-й день войны в Украине