В Албанії з'явиться вулиця "Вільна Україна"

Нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства

Албанія підтримує Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Албанія перейменує вулицю в Тирані, де розташовані посольства РФ та України, на вулицю "Вільної України". Про це повідомив мер Тирани Еріон Веліай, передає ЗСУ у Telegram-каналі .

"Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати у наших громадських місцях", – сказав він.

Раніше у Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство ворога, перейменують на честь Героїв України.

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У Ризі частину вулиці Антоніас, де також розташоване посольство РФ, перейменують на вулицю Незалежності України.

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