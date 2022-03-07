В Албанії з'явиться вулиця "Вільна Україна"

Албанія перейменує вулицю в Тирані, де розташовані посольства РФ та України, на вулицю "Вільної України". Про це повідомив мер Тирани Еріон Веліай, передає ЗСУ у Telegram-каналі .
"Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати у наших громадських місцях", – сказав він.
Раніше у Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство ворога, перейменують на честь Героїв України.
У Ризі частину вулиці Антоніас, де також розташоване посольство РФ, перейменують на вулицю Незалежності України.
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