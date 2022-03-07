В Токмаке, Каховке и Херсоне проходят митинги против российских оккупантов (фото/видео)

Украинцы продолжают акции протеста против российской агрессии

В украинских городах люди вышли на митинги / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Томака, Каховки и Херсона выступают за свободу от российской оккупации.

Участник акции собрались в центре Томака с национальными флагами и скандировали "Домой", "Токмак – это Украина", "Русский военный корабль – иди на ***!", "Езжайте домой живыми", "Домой!", "Токмак – это Украина!".

Реклама

Реклама

В Запорожской области каждый день проходят акции протеста во всех захваченных оккупантами населенных пунктах: Мелитополе, Бердянске, Михайловке, Приморске.

Кроме того, митинг проходит в Каховке. Российские военные открыли огонь по мирной демонстрации в поддержку Украины, один человек погиб, семеро получили ранения. И все это несмотря на то, что люди не были вооружены и не представляли угрозы.

Реклама

Неспокойно и в Херсоне. Люди пришли с флагами, это мирная акция. Сначала люди стояли возле кинотеатра "Украина", затем часть горожан перешла на другую сторону площади, в сторону ОГА. Здесь установлены "ежи". Люди выкрикивали патриотические лозунги в сторону русских военных.

Люди пошли толпой на российских военных, несмотря на предупредительный огонь. На видео они кричат россиянам "Ганьба" и "Херсон – это Украина". Как сообщается, конфликт возник после того, как военные задержали участников протеста.

12-й день войны в Украине