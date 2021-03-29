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"За месяц ничего не разрешится": врач спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине

29 марта, 13:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Осенью может быть новая вспышка коронавируса

Иммунолог Вадим Аристов считает, что из-за высокого уровня заболеваемости в Украине еще будет несколько локдаунов.

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Об этом он сказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз", – сказал Аристов.

По его словам, уже осенью в Украине может быть новая вспышка коронавируса.

"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", – отметил иммунолог.

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Тем временем врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский считает, что количество людей, которым грозит инфицирование коронавирусом в Украине, начало уменьшаться.

Ранее львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.

Также новости "Сегодня" поинтересовались у медика, почему количество больных ковидом резко возрастает именно в западных областях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин коронавирус Вадим Аристов локдаун
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