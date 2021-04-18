Желтых может стать больше. Минздрав обновил зоны карантина

В воскресенье, 18 апреля, Минздрав обновил перечень регионов по зонам карантина. Несмотря на то что в Кабмине анонсировали выход Черниговской области из красной зоны, она все еще там остается.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, по состоянию на 18 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В то же время в Минздраве прогнозируют, что в ближайшее время Черновицкая область может выйти из красной зоны. Там улучшается ситуация с коронавирусом. Регион может сразу перейти в желтую зону. Сейчас там превышен лишь уровень госпитализаций, но он идет на спад.
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В оранжевой зоне карантина находятся:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
А в желтой зоне традиционно находится Херсонская область, 10 апреля к ней присоединилась Ивано-Франковская, а позже и Закарпатская.
Напомним, в Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели.
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 10 282 новых случая инфицирования коронавирусом. По сравнению с днем ранее это число меньше на 4,7 тысячи.
Кроме того, на прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. А сегодня в стране стартовала вакцинация американской вакциной Pfizer.
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