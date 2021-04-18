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Желтых может стать больше. Минздрав обновил зоны карантина

18 апреля, 12:49

Виктория Барановская Виктория Барановская

В красной остается Киев и еще 12 областей, но в министерстве прогнозируют, что в ближайшее время как минимум два региона могут перейти в желтую зону

В воскресенье, 18 апреля, Минздрав обновил перечень регионов по зонам карантина. Несмотря на то что в Кабмине анонсировали выход Черниговской области из красной зоны, она все еще там остается.

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Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 18 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей:

  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В то же время в Минздраве прогнозируют, что в ближайшее время Черновицкая область может выйти из красной зоны. Там улучшается ситуация с коронавирусом. Регион может сразу перейти в желтую зону. Сейчас там превышен лишь уровень госпитализаций, но он идет на спад.

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В оранжевой зоне карантина находятся:

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  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область.

А в желтой зоне традиционно находится Херсонская область, 10 апреля к ней присоединилась Ивано-Франковская, а позже и Закарпатская.

Напомним, в Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 10 282 новых случая инфицирования коронавирусом. По сравнению с днем ранее это число меньше на 4,7 тысячи.

Кроме того, на прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. А сегодня в стране стартовала вакцинация американской вакциной Pfizer.

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