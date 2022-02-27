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"Байрактар" у дії – як російський "Бук" перетворюється на гору попелу (відео)

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27 лютого, 23:44
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Безпілотник показав себе чудово / Колаж "Сьогодні"
Безпілотник показав себе чудово / Колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України розмістило відео, на якому показано ювелірну роботу безпілотника "Байрактар", придбаного нещодавно у Туреччини. Внаслідок удару було виведено з ладу не тільки зенітно-ракетну установку "Бук", а й цілу колону чеченських найманців армії Рамзана Кадирова, що рухалася на Житомирщині.

Відео з'явилося на сторінці головнокомандувача ЗС України у Фейсбуці.

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Повідомлення

"Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!" – повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

Раніше була інформація, що армія Кадирова зазнала величезних втрат. Деякі з його одноплемінників згоріли живцем.

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Обстановка

  • Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини. ЄС ввів нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
  • Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що Євросоюз поставить бойові літаки Україні, а також буде надано допомогу Києву на суму 450 млн євро.
  • Мер Бердянська (Запорізька область) Олександр Свідло повідомив, що до міста увійшов "рускій мір", але він відмовився з ним співпрацювати і пішов на "дистанційку".
  • МВС України повідомило, що від початку вторгнення Російської Федерації на територію України "визволителі" вбили 352 особи, з них 14 – діти. До того ж, поранено – 1684 особи, з них 116 – діти.

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