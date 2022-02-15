Хворих поменшало, але радіти зарано: все про COVID-19 в Україні

За добу в країні коронавірусну інфекцію підтвердили у понад 29 тисяч людей

Україна знаходиться на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

В Україні стабілізується ситуація з коронавірусною інфекцією і навіть збільшилася кількість жовтих карантинних зон. Однак у МОЗ попереджають, що радіти зарано. Україна ще перебуває на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

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Статистика COVID-19

14 лютого в Україні зафіксували 29 724 нових підтверджених випадки COVID-19 . Серед них – 2393 дитини та 884 медики.

Минулої доби госпіталізували 1889 осіб, зафіксували 305 летальних випадків, а одужали – 23 235 осіб.

Карантинні зони

Жовта:

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місто Київ,

Полтавська область,

Харківська область.

Червона:

Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

В помаранчевий зоні карантину залишаються інші області.

Коли відступить COVID-19?

В Україні вперше за чотири тижні зафіксували перші ознаки стабілізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Кількість хворих почала зменшуватися. Це сталося на тиждень раніше, ніж прогнозували у МОЗ.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності, і Україна перебуває на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19.

В Україні почали використовувати "Молнупіравір"

"Молнупіравір" заборонено до продажу. Препарат не повинен з'явитись в аптеках – єдине джерело, де може отримати його пацієнт – це сімейний лікар і він повинен надати препарат безкоштовно.

Препарат удвічі зменшує ризик госпіталізації.

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