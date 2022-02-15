Хворих поменшало, але радіти зарано: все про COVID-19 в Україні

В Україні стабілізується ситуація з коронавірусною інфекцією і навіть збільшилася кількість жовтих карантинних зон. Однак у МОЗ попереджають, що радіти зарано. Україна ще перебуває на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19.
Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію щодо ситуації з коронавірусом в Україні.
Статистика COVID-19
14 лютого в Україні зафіксували 29 724 нових підтверджених випадки COVID-19 . Серед них – 2393 дитини та 884 медики.
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Минулої доби госпіталізували 1889 осіб, зафіксували 305 летальних випадків, а одужали – 23 235 осіб.
Карантинні зони
Жовта:
- місто Київ,
- Полтавська область,
- Харківська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
В помаранчевий зоні карантину залишаються інші області.
Коли відступить COVID-19?
В Україні вперше за чотири тижні зафіксували перші ознаки стабілізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Кількість хворих почала зменшуватися. Це сталося на тиждень раніше, ніж прогнозували у МОЗ.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності, і Україна перебуває на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19.
В Україні почали використовувати "Молнупіравір"
"Молнупіравір" заборонено до продажу. Препарат не повинен з'явитись в аптеках – єдине джерело, де може отримати його пацієнт – це сімейний лікар і він повинен надати препарат безкоштовно.
Препарат удвічі зменшує ризик госпіталізації.
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