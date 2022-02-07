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СЬОГОДНІ Новини України

До 60 тисяч хворих! Ляшко розповів, коли чекати на пік COVID-19 в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 лютого, 13:11
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Хвиля "Омікрону" в середньому викликає 9 смертей на 1000 випадків зараження, тоді як хвиля "Дельти" забирала 13 життів із 1000 хворих
В Україні нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні прогнозують стрімке зростання хворих на коронавірус- до 60 тисяч заражень на добу. Це може статися вже протягом найближчих двох тижнів, але після цього очікується спад захворюваності.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, 7 лютого.

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"З огляду на досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже 4 тижні поспіль, вже з 7-го тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися", – зазначив Ляшко.

Він додав: згідно з аналітикою, хвиля "Омікрону" в середньому викликає 9 смертей на 1000 випадків зараження, тоді як хвиля "Дельти" забирала 13 життів із 1000 хворих.

Статистика коронавірусу

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2699 осіб;
  • летальних наслідків – 115;
  • одужали – 5024 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 4 307 437 осіб;
  • одужали – 3 681 092 особи;
  • летальних наслідків – 101 392.

Карантинні зони в Україні

Червона зона:

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  • Рівненська;
  • Івано-Франківська (область).

Жовта зона:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська (область).

Всі інші регіони входять до помаранчевої карантинної зони.

В Україну привезли пігулки "Молнупіравір" від COVID-19

6 лютого в Україну привезли 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Виробляє його американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme. Про це повідомляє голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми розпочали в листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", – стверджує Віктор Ляшко.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх до регіонів. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату.

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик тяжкого перебігу хвороби.

Препарат випускається у формі таблеток, не має спеціальних вимог зберігання і його зручно приймати.

Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Препарат зможуть отримати люди старше 60 і ті, хто у зоні ризику: мають зайву вагу, діабет та хвороби серця.

Проте їх не рекомендується приймати вагітним, дітям та підліткам до 18 років, оскільки таблетки можуть впливати на ріст кісткової та хрящової тканини.

Ефективність пігулок невелика – 30%. І менше, ніж аналогічний препарат – Pfizer, що становить 90%.

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