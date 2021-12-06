Дочекалися? "Жовтих" регіонів тепер більше – список карантинних зон

Станом на ранок, 6 грудня, в Україні розширилася "жовта зона" адаптивного карантину. Сьогодні до неї увійшла Закарпатська область.
Про це свідчать дані МОЗ.
Нагадаємо, що епідеміологічні показники стабілізувалися у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоного" рівня має приймати Держкомісія з ТЕБ та НС.
Далі по темі
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область.
"Помаранчева зона"
- Полтавська область.
"Жовта зона"
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Чернівецька область
- Харківська область
- Закарпатська область.
В Україні з сьогоднішнього дня посилили карантин
З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила.
Карантин по-новому
Працювати можуть тільки ті громадські установи, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або негативний тест, що діє, або сертифікат про одужання.
Відвідувати такі заклади дозволяється тільки людям, які отримали, принаймні, одну дозу вакцини. Крім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і негативний тест, що діє, або сертифікат про одужання.
Що змінилося: раніше заклади мали змогу вибирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого" рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади повинні перевіряти наявність COVID-документів як у працівників, так і відвідувачів.
Отже, нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців .
Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій зоні"
Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.
Якщо за "жовтого" рівня епідбезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини ("жовтий" COVID-сертифікат або довідка 063-О), то за "червоного" – лише документ про отримання повного курсу вакцинації ("зелений" COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).
Спільне: негативний тест або сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епідбезпеки.
Раніше ми писали:
- Спалах у школах та вихід областей із "червоної зони" : розповідаємо все про COVID-ситуацію в Україні.
- Червона зона: на Київщині посилять контроль за транспортом та громадськими місцями.
- Місць у лікарнях дедалі менше. В яких областях найтривожніша ситуація із COVID-19.
- Як правильно комбінувати COVID-вакцини: МОЗ дало поради українцям.