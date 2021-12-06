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СЬОГОДНІ Новини України

Дочекалися? "Жовтих" регіонів тепер більше – список карантинних зон

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 10:40
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Ще вчора "помаранчева зона" охоплювала два регіони, а вже сьогодні лише один
В Україні розширилася "жовта зона"
В Україні розширилася "жовта зона" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок, 6 грудня, в Україні розширилася "жовта зона" адаптивного карантину. Сьогодні до неї увійшла Закарпатська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Нагадаємо, що епідеміологічні показники стабілізувалися у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоного" рівня має приймати Держкомісія з ТЕБ та НС.

Карантинні зони в Україні

    "Червона зона"

    • Київ
    • Вінницька область
    • Волинська область
    • Дніпропетровська область
    • Донецька область
    • Житомирська область
    • Запорізька область
    • Івано-Франківська область
    • Київська область
    • Луганська область
    • Львівська область
    • Миколаївська область
    • Одеська область
    • Рівненська область
    • Сумська область
    • Херсонська область
    • Хмельницька область
    • Черкаська область
    • Чернігівська область.

    "Помаранчева зона"

    • Полтавська область.

    "Жовта зона"

    • Тернопільська область
    • Кіровоградська область
    • Чернівецька область
    • Харківська область
    • Закарпатська область.

    В Україні з сьогоднішнього дня посилили карантин

    З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила.

    Карантин по-новому

    Працювати можуть тільки ті громадські установи, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або негативний тест, що діє, або сертифікат про одужання.

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    Відвідувати такі заклади дозволяється тільки людям, які отримали, принаймні, одну дозу вакцини. Крім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і негативний тест, що діє, або сертифікат про одужання.

    Що змінилося: раніше заклади мали змогу вибирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого" рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади повинні перевіряти наявність COVID-документів як у працівників, так і відвідувачів.

    Отже, нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців .

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    Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій зоні"

    Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.

    Якщо за "жовтого" рівня епідбезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини ("жовтий" COVID-сертифікат або довідка 063-О), то за "червоного" – лише документ про отримання повного курсу вакцинації ("зелений" COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

    Спільне: негативний тест або сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епідбезпеки.

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