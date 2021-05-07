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Двом учасникам погрому на Банковій додали нову статтю: що їм "шиють"

7 травня, 16:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Йдеться про двох фігурантів справи: одного підозрюють у підпалі таблички, іншого – в розмальовуванні стін Офісу президента

Строкань (слева) и Гаджимурадов. Колаж "Сьогодні"

Строкань (слева) и Гаджимурадов. Колаж "Сьогодні"

Поки захисники Стерненка відбувають домашній арешт, двом підозрюваним у протестах під Офісом президента вже додали нову статтю – наруга над державними символами України.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Самозахист".

Так, Давиду Гаджімурадову, якого спочатку запідозрили у спробі спалити табличку з написом "Офіс президента", тепер додали нову статтю – 338 КК (наруга над державними символами).

Цю ж статтю додали і ще одному учаснику погромів під ОПУ Євгену Строканю. Йому спочатку інкримінували розмальовування стін Офісу президента.

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"Чергова спроба повернути усю суть протесту до багатостраждальної таблички. От тільки ніякої наруги над держсимволами не було. Ветерани, як от Євген, за них ризикували життям на війні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на передачі "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого підозрюють у хуліганстві, заявив, що це був перформанс та інсталяція, і назвав акцію "художньою".

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