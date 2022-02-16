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Ще дві країни змінять правила в'їзду для українців: нові умови

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 лютого, 11:27
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Нововведення стосуються необхідності здавати ПЛР-тести на коронавірус перед мандрівкою
Умови в'їзду для українців будуть спрощені.
Умови в'їзду для українців будуть спрощені. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже до кінця лютого ще дві країни змінять правила в'їзду для вакцинованих українців. Це Кіпр та Канада.

Про це повідомив Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Нові правила в'їзду

З понеділка, 21 лютого, вакцинованим туристам перед прибуттям до Республіки Кіпр не треба проходити ПЛР- або експрес-тестування.

А з 28 лютого послабить обмеження на в'їзд для вакцинованих проти COVID-19 мандрівників і Канада. Здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття не потрібно, достатньо надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який проводиться максимум за день до поїздки.

Перед поїздкою обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.

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Ще одна країна змінила правила в'їзду

14 лютого стало відомо, що Франція спростила правила в'їзду до країни для українських мандрівників. Тепер ПЛР-тест більше не знадобиться.

Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді до Франції достатньо підтвердити повний курс вакцинації проти COVID-19, а негативний ПЛР-тест більше не знадобиться.

Як заїхати до країни, де не визнають українські COVID-сертифікати

Люди, які зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac, можуть подорожувати країнами, де не визнають цієї вакцини. Однак для цього потрібно отримати бустерну дозу препаратами Pfizer чи Moderna.

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Після отримання додаткової дози українці зможуть створити нові COVID-сертифікати. У документі вказуватиметься лише вакцина, якою зробили останнє щеплення. Тож при в'їзді до країни проблем зі щепленням не буде.

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