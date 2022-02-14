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Ще одна країна спростила в'їзд для українських туристів – що змінилося

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 13:37
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Перед поїздкою обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону
Для українців спростили в'їзд до Франції. Фото: колаж "Сьогодні"
Для українців спростили в'їзд до Франції. Фото: колаж "Сьогодні"

Франція спростила правила в'їзду до країни для українських мандрівників. Тепер ПЛР-тест більше не знадобиться.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо".

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Що змінилося?

Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді до Франції достатньо підтвердити повний курс вакцинації проти COVID-19, а негативний ПЛР-тест більше не знадобиться.

Перед поїздкою обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.

Ще одна країна спростила в'їзд для українських туристів

Українським туристам тепер легше їздити до Великої Британії. Закордонна країна спростила правила в'їзду для мандрівників

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З 11 лютого мандрівникам, які отримали повний курс вакцинації, не потрібно робити тест на коронавірус.

Туристи повинні заповнити Passenger Locator Form, підтвердивши свій статус вакцинації та історії подорожей, вказавши свої контактні дані.

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