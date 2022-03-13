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Де знищені вороги? У Міноборони пояснили, чому не заявляють про зростання втрат РФ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 березня, 17:19
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Ганна Маляр розповіла, як ведуться підрахунки загиблих
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже кілька днів не змінюються дані щодо загиблих російських військових — цифра залишається на рівні близько 12 тисяч. Чому так відбувається, пояснила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра "більше 12 тисяч"? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій. Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому", — розповіла вона.

Маляр пояснила, що інформація може надходити із запізненням за кілька днів.

". Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у до укомплектуванні особового складу. Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить с калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці", – написала вона.

Війна в Україні 13 березня

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