Вакцини Covishield НЕ буде мінімум до травня – українці ризикують залишитися без другої дози

В Індії сплеск захворюваності коронавірусів, а населення – майже півтора мільярда людей. Перекрити потребу у вакцині буде непросто

Вакциновані Covishield (AstraZeneca) можуть залишитися без другої дози. Всі 500 тисяч вакцин, які отримала Україна в лютому, використовують як першу дозу. А другу дозу вакциновані повинні в кінці травня. Але є проблема – вакцини може не бути. Індія призупинила поставки Covishield. Чому і як надовго?

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На перше питання є дві відповіді. Один у тому, що в Україні було розгорнуто кампанію з дискредитації якості вакцини. Друга причина – Індія сама має значну в ній потребу.

Чому Індія блокує постачання вакцин?

Індія вирішила тимчасово зупинити продаж вакцин іншим країнам. Напередодні цього рішення МЗС України отримав лист від Посольства Індії. У ньому йшлося про те, що в Україні йде дискредитація вакцини Covishield (AstraZeneca) – і це неприпустимо. В цей же день Індія заблокувала всі поставки вакцини проти COVID-19.

Але можливо справа не тільки в кампанії, розгорнутої у нас в країні. Як відомо, Covishield називали "дженериків", хоча це не так. А також "вакциною для бідних".

Але причина припинення поставок може бути в тому, що Індія сама зараз переживає найпотужніший сплеск захворюваності. У день там фіксують 50 000 нових інфікованих, що вдвічі більше, ніж два тижні тому. При цьому вакцинація в Індії йде слабо – в країні з початку року щеплення від COVID отримали менше 4% населення. А воно становить 1,4 млрд населення.

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Зростання захворюваності в світі за останні два тижні

Індія донедавна була основним експортером вакцини від коронавируса для 70 країн і продала 60 млн доз. Тепер там ймовірно зрозуміли, що не можуть продавати вакцину, поки власне населення потребує її. З 1 квітня Індія починає вакцинувати людей старше 45 років.

У загальній сумі Індія блокує продаж 2,5 млн доз вакцини Covishield (AstraZeneca), які щодня виробляє Інститут сироватки крові. Постраждала не тільки Україна. Поставки також обмежені в Канаду і Бразилію.

Чим це загрожує для України?

Україна не отримає 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca) вчасно. Стільки вакцин МОЗ чекав до кінця березня. В Україну встигли поставити 500 тис. доз Covishield. Всі їх використовують для введення першої дози, а другу дозу вакциновані ризикують не отримати.

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За інструкцією, другу дозу Covishield (AstraZeneca) треба вводити з інтервалом 28 днів. Спочатку МОЗ так і планував: залишити 250 тис. Вакцин, щоб ввести їх тим, хто отримав першу дозу.

Але потім МОЗ поміняв плани і вирішив, що все 500 тис. використовують для першої дози. Це пов'язано з тим, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що вакцинація ефективніше, якщо другу дозу вводити на 8-12-й тиждень після першої.

дослідження показали, що перша доза давала 76% захист від симптом Covid-19 на перші 90 днів. Ефективність вакцини досягала 82,4% після введення другої дози з інтервалом 12 тижнів.

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Але тепер є проблема. Індія перестала постачати як мінімум до травня. А другу дозу Covishield (AstraZeneca) вакциновані українці якраз повинні отримати в 20-х числах травня.

Поки немає ніяких гарантій, що до 20 травня друга партія Covishield/AstraZeneca буде в Україні. Ми звернулися до Crown Agents, який поставив в Україну першу партію, з питанням про перспективи подальших поставок вакцини. Але поки що Crown Agents не відповів на запити "Сегодня".

Інша вакцина проти COVID-19 в якості другої дози для тих, хто прищепився Covishield, не підійде. Для другої дози потрібна та ж вакцина. До речі, AstraZeneca – теж варіант.

Є надія на COVAX. Це глобальна ініціатива, яка співпрацює з урядами та виробниками, щоб забезпечити доступність вакцин проти COVID-19 для країн із середнім і низьким рівнем доходу.

Перша поставка в рамках COVAX повинна бути до 15 квітня, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

"Якщо бути точним, то 360 тис. доз AstraZeneca і 117 тис. доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку ми отримали від COVAX", – сказав міністр в ефірі телеканалу "Україна24".

Однак COVAX вже попередили, що поставки вакцини в березні і квітні затримаються. Ситуацію складно прогнозувати.

Нагадаємо, Верховна Рада зняла з виробників та медиків відповідальність за будь-які побічні ефекти через щеплення проти ковіда. Але вже через тиждень Кабмін повинен подати державний механізм відшкодування в разі ускладнень. Крім того, через серйозних ускладнень, до яких призводить британський штам коронавірусу, МОЗ ініціює фінансування пакету постковідной реабілітації.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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