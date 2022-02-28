Як зміниться тактика російських окупантів: подробиці від Геращенка

Росія після невдач у війні на території України мінятиме тактику. Про це написав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
"Стали зрозумілі деякі причини інформаційної поразки РФ у перші дні війни. Кремлівська пропаганда вісім років готувалася не до того. Успіх у Криму, де деякі місцеві жителі дійсно зустрічали їх як захисників від "хунти", і настрої на Донбасі, де вже все одно, хто прийде – аби не стріляли, – зіграли злий жарт з оцінкою настроїв всього українського суспільства та окремих його сегментів. У жодному населеному пункті не прокинулися місцеві проросійські сили, тому ДРГ опинилися на самоті. Це не Слов'янськ-2014. Ніде не зустрічали ВС РФ з квітами. З числа політиків на силу вдалося нашкребти лише пару "колишніх", та й те рівня Царьова – ні Януковича, ні Азарова не видно. І кілька місцевих мерів (Куп'янськ) погодилися на співпрацю", – розповів він.
Геращенко вважає, що зміни в основному зачеплять російську пропаганду.
Далі по темі
"У Кремлі, звісно, не дурні, і вони розуміють, що це провал. "Картинки" немає. Але це означає і те, що вже найближчими годинами пропагандистська машина Кремля перебудовуватиметься. Шукати колаборантів і зрадників. Вихвалятися початковими успіхами. Спішно формувати й кидати в бій громадян України з Донецька, Луганська, Криму, щоб показати, що зберігається хоча б видимість громадянського конфлікту, інакше протягом наступного тижня кремлівським досить складно буде пояснити населенню РФ чому в економіці все і раптом стало так погано. Протести вони, звичайно, згортати не будуть. Просто придушать. Але й попередити їх намагатимуться, бо сил Росгвардії для придушення на місцях вкрай мало – все в Україні", — написав він.
За словами Геращенка, варто чекати на зміну всієї стратегії російської пропаганди з приводу війни в Україні.
Ситуація 28 лютого
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година у Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.