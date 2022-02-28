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Як зміниться тактика російських окупантів: подробиці від Геращенка

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 19:21
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Антон Геращенко розповів, як діятимуть росіяни після своїх невдач
/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Росія після невдач у війні на території України мінятиме тактику. Про це написав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Стали зрозумілі деякі причини інформаційної поразки РФ у перші дні війни. Кремлівська пропаганда вісім років готувалася не до того. Успіх у Криму, де деякі місцеві жителі дійсно зустрічали їх як захисників від "хунти", і настрої на Донбасі, де вже все одно, хто прийде – аби не стріляли, – зіграли злий жарт з оцінкою настроїв всього українського суспільства та окремих його сегментів. У жодному населеному пункті не прокинулися місцеві проросійські сили, тому ДРГ опинилися на самоті. Це не Слов'янськ-2014. Ніде не зустрічали ВС РФ з квітами. З числа політиків на силу вдалося нашкребти лише пару "колишніх", та й те рівня Царьова – ні Януковича, ні Азарова не видно. І кілька місцевих мерів (Куп'янськ) погодилися на співпрацю", розповів він.

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Геращенко вважає, що зміни в основному зачеплять російську пропаганду.

"У Кремлі, звісно, не дурні, і вони розуміють, що це провал. "Картинки" немає. Але це означає і те, що вже найближчими годинами пропагандистська машина Кремля перебудовуватиметься. Шукати колаборантів і зрадників. Вихвалятися початковими успіхами. Спішно формувати й кидати в бій громадян України з Донецька, Луганська, Криму, щоб показати, що зберігається хоча б видимість громадянського конфлікту, інакше протягом наступного тижня кремлівським досить складно буде пояснити населенню РФ чому в економіці все і раптом стало так погано. Протести вони, звичайно, згортати не будуть. Просто придушать. Але й попередити їх намагатимуться, бо сил Росгвардії для придушення на місцях вкрай мало – все в Україні", — написав він.

За словами Геращенка, варто чекати на зміну всієї стратегії російської пропаганди з приводу війни в Україні.

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