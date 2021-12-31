Могло бути і краще: якою буде погода в Україні в останній день року (карта)

Протягом дня по всій території України, окрім Криму, очікуються опади

Окрім опадів, в Україні очікується сильний вітер/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 31 грудня, в Україні прогнозують дощі, подекуди сніг. У порівнянні з попереднім днем, погода в країні зіпсується. Водночас прийде таке довгоочікуване потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні західні області України заливатиме дощами. В інших регіонах очікується сніг, місцями з дощем. Опадів не прогнозують лише у Криму. Там спостерігатиметься хмарна погода. Крім того, в країні буде вітряно. Пориви південно-західного вітру сягатимуть 7-12 м/с.

На заході очікується +2-6 градусів. На сході прогнозують 2-4 градуси нижче нуля.

У північних регіонах — від -2 до +3 градусів. На півдні очікується від -1 до +4 градусів.

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В Києві йтиме мокрий сніг з дощем, 0-2 градуси, а в Сімферополі буде сухо – 2-4 градуси тепла.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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