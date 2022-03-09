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Музика миру під час війни! У Києві оркестр зіграв просто неба (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 16:10
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Концерт відбувся із закликом закрити небо над Україною
Симфонічний оркестр на Майдані. Фото: колаж "Сьогодні"
Симфонічний оркестр на Майдані. Фото: колаж "Сьогодні"

Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класік" під керівництвом диригента артиста ЮНЕСКО Германа Макаренка дали концерт в ім'я миру на Майдані в Києві.

Про це повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у Telegram-каналі.

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Музиканти виконали гімн України та гімн Європи (фрагмент "Ода радості" Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів:

  • фрагмент балету "Лілея" Костянтина Данькевича з однойменної балади Шевченка,
  • "Козачок" з опери "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського,
  • українська народна пісня "Ніч яка місячна",
  • фрагмент увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.

"Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя в нашому виконанні дійшла до серця кожного жителя вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке зробило б безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо", – сказав Макаренко.

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За інформацією Офісу президента України, концерт відбувся із закликом закрити небо над Україною.

"У день народження всесвітньо відомого генія українського народу Тараса Шевченка на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція Вільне небо/Free Sky на підтримку заклику українського народу та Президента України Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу закрити небо над нашою країною та зупинити війну", – пишуть у ОП.

Ситуація в Україні 9 березня

  • Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт. Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально вщент стерли бомбами.
  • В Україні ліквідовано підполковника Юрія Агаркова, що командував мотострілецьким полком, який був дислокований у місті Камишин Волгоградської області.
  • Переважна більшість американців виступила на підтримку України. Зокрема, близько 80% американців – прихильники і демократів, і республіканців – вважають, що не можна купувати нафту та газ у Росії під час війни, навіть якщо це призведе до зростання цін на бензин.
  • Ворог змінює тактику. На Херсонщині зазначено, що загарбники ЗС РФ, одягнені у цивільний одяг, висувалися в напрямку Миколаєва.
  • Спортивна база з бразильського джіу-джитсу в Кропивницькому стала тимчасовим житлом для людей, які тікають з-під обстрілу. Юні чемпіони Європи та світу зустрічають гостей, готують їм їжу та допомагають оговтатись від стресу.
  • У Харківській області завдяки допомозі простих українців наші військові знищили близько 500 одиниць техніки ворога. Місцеві жителі вчасно повідомили про пересування російських окупантів. Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

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