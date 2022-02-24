Над Межигір'ям під Києвом збитий російський гелікоптер

Такі вертольоти Росія стягувала до Білорусі

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Українські військові збили над Межигір'ям під Києвом російський військовий гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Інформацію підтвердив радник глави МВС Антон Геращенко.

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Такі гелікоптери кілька днів тому були помічені на території Білорусі неподалік українського кордону.

Напад Росії на Україну