Над Межигір'ям під Києвом збитий російський гелікоптер

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Українські військові збили над Межигір'ям під Києвом російський військовий гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Інформацію підтвердив радник глави МВС Антон Геращенко.
Такі гелікоптери кілька днів тому були помічені на території Білорусі неподалік українського кордону.
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