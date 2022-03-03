Настання російських військ на Харків сповільнилося – Арестович

З початку війни Харків зазнає найбільших ракетних ударів з боку російських загарбників

Ворог почав відступати від Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни намагаються оточити Харків, однак зазнають великих втрат. Про це на брифінгу заявив радник голови ВП Олексій Арестович.

"Противник намагається продовжувати наступальну операцію на місто Харків, місто Лозова, намагаючись охопити Харків із заходу, але зазнає катастрофічних втрат у техніці та особовому складі. Зараз темпи дуже сповільнюються цього наступу, який скоро доведеться брати в лапки", – сказав він.

Російські окупанти У Харкові вдалися до авіаударів, бо не в змозі зійтись у боях з українськими військовими.

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Окупанти знищують Харків

2 березня Росія продовжила бомбити Харків – удари почалися рано-вранці і не припинялися цілий день. Тільки за день було обстріляно:

Список об'єктів не є повним. На бомбардування Харкова ворог кидає "Гради", "Смерчі", "Калібри" та заборонені бомби .

Крім того, внаслідок обстрілів ушкодження отримав Свято-Успенський собор, розташований у центрі міста.

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Заступник мера Ізюму Харківської області Володимир Мацокін повідомив про черговий атаці ворога . Внаслідок обстрілів є загиблі.

"Укрзалізниця", незважаючи на запровадження воєнного стану , працює за графіком та продовжує стабільний рух поїздів.

По станції Харків