Нова хвиля та розширення "помаранчевої зони": яка ситуація з COVID-19 в Україні

Кількість нових COVID-випадків продовжує стрімко зростати, а ситуація в областях погіршується

За добу в Україні зафіксували понад 10 тис. нових COVID-хворих / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збільшилася кількість "помаранчевих зон" адаптивного карантину. Крім цього, у Національній академії наук України заявили про нову хвилю коронавірусу.

Сайт "Сьогодні" розповідає останні новини про COVID-ситуацію в країні.

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Статистика COVID-19

За 12 січня в Україні виявили 10 046 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло 590 дітей та 255 медиків.

За минулу добу госпіталізували 1676 людей. Зафіксували також 191 летальний випадок. За добу одужало 7202 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіло – 3 727 034 особи;

одужало – 3 537 826 осіб;

летальних випадків – 97 928;

Всього провели 17 071 469 ПЛР-тестувань.

Вакцинація населення

За останню добу проти коронавірусу вакциновано 102 580 людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей.

Всього провели 29 125 670 щеплень.

Карантинні зони

В Україні вже три області знаходяться у "помаранчевій зоні".

Зокрема, на Прикарпатті перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. В Сумській цей самий показник перевищено уже кілька днів поспіль. А от в Херсонській області динаміка рівня госпіталізацій не в межах норми щонайменше три дні.

"Помаранчеві":

Сумська,

Івано-Франківська,

Херсонська області.

"Жовті":

м. Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

Нова хвиля коронавірусу

В Україні починається нова хвиля коронавірусу. За даними Національної академії наук, після новорічних свят кількість позитивних тестів зросла майже на 40%. Порівняння проводили з останніми днями грудня.

Водночас зросла і кількість тестувань на коронавірус, а також обсяги позитивних тестів. Середня кількість нових захворювань в Україні становить до 4540 на день, середня кількість летальних випадків – 158 на день в середньому за останній тиждень.

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