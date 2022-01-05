Нові мікси вакцин та коли отримаємо бустерну дозу: все про COVID-ситуацію в Україні

Бустерні щеплення почали робити тим, у кого пройшло півроку з моменту введення другої вакцини

В Україні вже зробили понад 7 тисяч щеплень бустерною дозою. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почали вакцинацію бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Її можуть ввести навіть ті, хто провакцинувався препаратом CoronaVac. Адже МОЗ змінило схеми змішування вакцин та дозволило поєднувати китайську вакцину з іншими.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – у матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика в Україні​

За минулу добу 4 січня в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 366 осіб;

летальних випадків – 273;

одужало – 8 439 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1344;

Вінницька область – 156;

Волинська область – 25;

Дніпропетровська область – 169;

Донецька область – 126;

Житомирська область – 71;

Закарпатська область – 148;

Запорізька область – 148;

Івано-Франківська область – 130;

Київська область – 199;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 103;

Львівська область – 210;

Миколаївська область – 102;

Одеська область – 209;

Полтавська область – 273;

Рівненська область – 104;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 111;

Хмельницька область – 169;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 85;

Чернігівська область – 91.

Вакцинація

Протягом 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

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Бустерна вакцинація

В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через півроку після другої вакцинації. Поки що вона дозволена для українців старше 60 років. А також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

Скільки людей вже отримали щеплення

За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою вакцинувалися 1 843 людини. Загалом з початку проведення таких щеплень бустерну дозу ввели 7 556 людям.

Вакцини для бустера

Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

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перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

В Україні змінили схеми змішування вакцин

Тепер вони такі:

1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna

1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna

1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Карантин в Україні

Станом на ранок 5 січня, всі області в Україні перебувають у "жовтій" зоні карантинних обмежень. Водночас, головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив в інтерв'ю, що від другої половини січня та у лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".

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