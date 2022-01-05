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СЬОГОДНІ Новини України

Нові мікси вакцин та коли отримаємо бустерну дозу: все про COVID-ситуацію в Україні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 січня, 09:13
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Бустерні щеплення почали робити тим, у кого пройшло півроку з моменту введення другої вакцини
В Україні вже зробили понад 7 тисяч щеплень бустерною дозою.
В Україні вже зробили понад 7 тисяч щеплень бустерною дозою. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почали вакцинацію бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Її можуть ввести навіть ті, хто провакцинувався препаратом CoronaVac. Адже МОЗ змінило схеми змішування вакцин та дозволило поєднувати китайську вакцину з іншими.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – у матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика в Україні​

За минулу добу 4 січня в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 366 осіб;
  • летальних випадків – 273;
  • одужало – 8 439 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1344;
  • Вінницька область – 156;
  • Волинська область – 25;
  • Дніпропетровська область – 169;
  • Донецька область – 126;
  • Житомирська область – 71;
  • Закарпатська область – 148;
  • Запорізька область – 148;
  • Івано-Франківська область – 130;
  • Київська область – 199;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 103;
  • Львівська область – 210;
  • Миколаївська область – 102;
  • Одеська область – 209;
  • Полтавська область – 273;
  • Рівненська область – 104;
  • Сумська область – 129;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 178;
  • Херсонська область – 111;
  • Хмельницька область – 169;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 85;
  • Чернігівська область – 91.

Вакцинація

Протягом 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

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Бустерна вакцинація

В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через півроку після другої вакцинації. Поки що вона дозволена для українців старше 60 років. А також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

Скільки людей вже отримали щеплення

За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою вакцинувалися 1 843 людини. Загалом з початку проведення таких щеплень бустерну дозу ввели 7 556 людям.

Вакцини для бустера

Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

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  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

В Україні змінили схеми змішування вакцин

Тепер вони такі:

  • 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna
  • 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna
  • 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Карантин в Україні

Станом на ранок 5 січня, всі області в Україні перебувають у "жовтій" зоні карантинних обмежень. Водночас, головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив в інтерв'ю, що від другої половини січня та у лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".

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