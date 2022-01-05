Новые миксы вакцин и когда получим бустерную дозу: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине начали вакцинацию бустерной дозой вакцины от коронавируса. Ее могут ввести даже провакцинированные препаратом CoronaVac. Ведь Минздрав изменил схемы смешивания вакцин и разрешил совмещать китайскую вакцину с другими.
Детальнее о ситуации с коронавирусом в Украине – в новом материале "Сегодня".
Статистика в Украине
За прошедшие сутки 4 января в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 366 человек;
- летальных исходов – 273;
- выздоровело – 8 439 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1344;
- Винницкая область – 156;
- Волынская область – 25;
- Днепропетровская область – 169;
- Донецкая область – 126;
- Житомирская область – 71;
- Закарпатская область – 148;
- Запорожская область – 148;
- Ивано-Франковская область – 130;
- Киевская область – 199;
- Кировоградская область – 49;
- Луганская область – 103;
- Львовская область – 210;
- Николаевская область – 102;
- Одесская область – 209;
- Полтавская область – 273;
- Ровенская область – 104;
- Сумская область – 129;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 178;
- Херсонская область – 111;
- Хмельницкая область – 169;
- Черкасская область – 157;
- Черновицкая область – 85;
- Черниговская область – 91.
Вакцинация
В течение 4 января 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26502 человека, вторую дозу – 73536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу – 1843 человека.
Бустерная вакцинация
В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят спустя полгода после второй вакцинации. Пока она разрешена для украинцев старше 60 лет. А также для медицинских работников и сотрудников заведений интернатного типа.
Сколько человек уже получили прививку
За минувшие сутки, 4 января, бустерной дозой вакцинировались 1843 человека. В целом с начала проведения таких прививок бустерную дозу ввели 7 556 человек.
Вакцины для бустера
Предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
В Украине изменили схемы смешивания вакцин
- 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna
- 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna
- 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca
Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.
Карантин в Украине
По состоянию на утро 5 января все области в Украине находятся в желтой зоне карантинных ограничений. В то же время главный санитарный доктор Игорь Кузин отметил в интервью, что со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".
Раньше мы писали:
- В Украине проводят прививку от коронавируса тремя разными типами вакцин. В Минздраве рассказали о принципе действия каждой из них.
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