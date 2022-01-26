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Нові правила в'їзду в ЄС для українців: все, що треба знати

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 21:30
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Подорожуючим треба мати з собою один із COVID-документів
Правила починають діяти з 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"
Правила починають діяти з 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"

З 1 лютого в країни Європейського Союзу можна буде потрапити за новими правилами. Зміни для подорожуючих у час пандемії COVID-19 рекомендувала Рада ЄС.

Про це повідомляють на сайті Ради ЄС.

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Які документи потрібні для в'їзду?

Для того, що потрапити в будь-яку країну Європейського Союзу, необхідно при собі мати один з документів:

  • про повний курс вакцинації від коронавірусу;
  • негативний тест на COVID-19;
  • документ, який підтверджує, що ви одужали від коронавірусу.

Варто зазначити, що документи повинні бути підтверджені чинними цифровими сертифікатами ЄС.

Що робити, якщо немає документів?

Якщо цифрового сертифіката ЄС немає, то громадяни зобов'язані пройти тест на коронавірусу до прибуття або після, однак не пізніше 24 годин.

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Чи потрібен українцям цифровий сертифікат ЄС?

Українцям не потрібно мати цифровий COVID-сертифікат, оскільки міжнародний сертифікат у додатку "Дія" визнаний країнами Європейського Союзу. Україна — одна із перших країн поза ЄС та перша країна Європейського сусідства, чий цифровий сертифікат COVID-19 визнаний Євросоюзом. Визнання документу ґрунтується на рішенні Європейської Комісії про еквівалентність, схваленому 19 серпня та введеному в дію 20 серпня минулого року.

Зміни в Норвегії

У Норвегії скасували карантин після в'їзду всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Країна оновила правила для туристів, і тепер це обов'язкова умова. В іншому випадку на подорожуючих чекає карантин.

У Норвегію без карантину зможуть в'їхати особи, які пройшли повний курс вакцинації такими препаратами:

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  • AstraZeneca (Covishield);
  • Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
  • Moderna;
  • CoronaVac (Sinovac);
  • Janssen (Johnson&Johnson).

Варто зауважити, що Норвегія визнає цифрові COVID-сертифікати у додатку "Дія" та паперовий сертифікат з порталу "Дія" з діючим QR-кодом. При цьому паперовий сертифікат, виданий сімейним лікарем, не визнається.

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