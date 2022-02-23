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СЬОГОДНІ Новини України

Новий удар для Путіна: у ПАРЄ зажадали вигнати Росію

Павло Заяць Павло Заяць
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23 лютого, 00:03
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З відповідною ініціативою виступила Великобританія
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Парламентській асамблеї Ради Європи вимагають усунути Росію від участі у сесіях ПАРЄ після указу президента РФ Володимира Путіна про визнання псевдореспублік "ЛДНР".

"Глава британської делегації в ПАРЄ Джон Ховел заявив про те, що Росія має бути відсторонена від участі у Раді Європи. Боремося", – написав у Telegram член української делегації у ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили колони військової техніки.

У Раді хочуть закрити кордон із РФ

У Верховній Раді зареєстровано звернення до президента України Володимира Зеленського щодо закриття кордонів із Росією та Білоруссю, а також припинення транспортного сполучення з РФ.

Документ передбачає звернення до Зеленського з двох питань:

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  • внести до Верховної Ради України подання про оголошення військового стану на території Донецької та Луганської областей;
  • вжити заходів реагування щодо припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією та закриття державного кордону з Білоруссю та РФ.

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