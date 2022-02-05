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СЬОГОДНІ Новини України

Одним абзацом. Все, що треба знати про скандал у Могилянці

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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5 лютого, 07:30
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Студенти вимагають відставки міністра через втручання в університетський процес та підтасовування фактів
27 січня відбувся другий тур виборів президента ВНЗ / Колаж "Сегодня"
27 січня відбувся другий тур виборів президента ВНЗ / Колаж "Сегодня"

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента ВНЗ. За посаду суперничали два кандидати. Проте Міністерство освіти і науки оголосило новий конкурс на посаду, незважаючи на обрання переможця. Все через порушення під час голосувань . У навчальному закладі спалахнув скандал через ситуацію, що склалася.

Все, що потрібно знати про скандал у Могилянці

У Києво-Могилянській академії розгорівся справжній скандал через перевибори президента ВНЗ . У виборах переміг кандидат Сергій Квіт. Проте Міністерство освіти оголосило новий конкурс на посаду, незважаючи на обраного переможця . Студентів обурив цей факт і вони вийшли на акцію протесту. Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням Міністра освіти України Сергія Шкарлета про призначення перевиборів президента ВНЗ. Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборів президента Києво-Могилянської академії Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". 4 лютого студенти все ж таки вийшли на акцію протесту . Вони вимагають відставки міністра освіти Сергія Шкарлета з посади через втручання в університетський процес та підтасовування фактів.

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