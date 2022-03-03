Окупанти розбомбили ТЕЦ – де зараз немає світла

Російські військові бомбардують важливі об'єкти та обстрілюють міста і села

В деяких областях можуть бути проблеми зі світлом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області можливі перебої зі зв'язком, інтернетом та електроенергією. Крім цього, проблеми з електроенергією також виникли і в Сумській області.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у коментарі "Сьогодні".

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"Причина – у бомбардуванні. Розбомбили Охтирську ТЕЦ. Пошкоджено лінію 330 кіловольт. Зараз "Сумиобленерго" намагається забезпечити резервну лінію", – повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Наразі без світла майже вся Сумська область.

На Чернігівщині теж можливі перебої зі зв'язком, Інтернетом та електроенергією.

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У Корюківці Чернігівської області електрика зникала ненадовго.

"На щастя, сьогодні не було ніякого обстрілу. Електрика зникла максимум на пів години, зараз є світло. Немає проблем з електроенергією і в місті Мена", – сказали нам місцеві жителі.

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