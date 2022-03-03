Окупанти розбомбили ТЕЦ – де зараз немає світла

У Чернігівській області можливі перебої зі зв'язком, інтернетом та електроенергією. Крім цього, проблеми з електроенергією також виникли і в Сумській області.
Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у коментарі "Сьогодні".
"Причина – у бомбардуванні. Розбомбили Охтирську ТЕЦ. Пошкоджено лінію 330 кіловольт. Зараз "Сумиобленерго" намагається забезпечити резервну лінію", – повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.
Наразі без світла майже вся Сумська область.
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На Чернігівщині теж можливі перебої зі зв'язком, Інтернетом та електроенергією.
У Корюківці Чернігівської області електрика зникала ненадовго.
"На щастя, сьогодні не було ніякого обстрілу. Електрика зникла максимум на пів години, зараз є світло. Немає проблем з електроенергією і в місті Мена", – сказали нам місцеві жителі.
Обстановка
- 2 березня вдень російські окупанти вирішили йти напролом на Енергодар, застосовуючи зброю проти мирних громадян.
- Ще добу тому мешканці Енергодару Запорізької області активно намагалися стримувати війська агресора на підході до міста з допомогою живого щита. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізьку АЕС.
- Російські окупанти почали мінувати місто Херсон. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.