Приїхали воювати без їжі: російські окупанти пограбували магазин курятини (відео)

Російських окупантів і справді відправили воювати проти України без їжі, оскільки вони продовжують грабувати. Днями вони пограбували магазин курятини "Наша ряба".
Відповідне відео з'явилося в Telegram.
Деталі
На кадрах видно, як під магазином мережі "Наша ряба" зупинився танк з символом окупантів Z. Один з загарбників стоїть біля транспортного засобу зі зброєю та стереже, щоб до магазину ніхто не підходив, а інші двоє пішли всередину. Вони почали грабувати, змітаючи товар з полиці торгової точки, та якийсь кабінет, ймовірно, керівництва.
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