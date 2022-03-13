Приїхали воювати без їжі: російські окупанти пограбували магазин курятини (відео)

Ворог краде їжу, бо Путін про харчування не потурбувався

Окупанти скоро повмирають від голоду, а не куль українських захисників/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російських окупантів і справді відправили воювати проти України без їжі, оскільки вони продовжують грабувати. Днями вони пограбували магазин курятини "Наша ряба".

Відповідне відео з'явилося в Telegram.

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Деталі

На кадрах видно, як під магазином мережі "Наша ряба" зупинився танк з символом окупантів Z. Один з загарбників стоїть біля транспортного засобу зі зброєю та стереже, щоб до магазину ніхто не підходив, а інші двоє пішли всередину. Вони почали грабувати, змітаючи товар з полиці торгової точки, та якийсь кабінет, ймовірно, керівництва.

Війна в Україні 13 березня

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