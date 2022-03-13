"Прощавай, немита Росія": жінка у Києві спалила паспорт РФ

Росіянка у Києві порвала паспорт РФ через сором за свою країну, повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко.
Кудерська Наталія Євгенівна, яка живе у Києві другий тиждень у бомбосховищі, порвала свій паспорт на відеокамеру зі словами: "Прощавай, немита Росія, країна рабів, країна панів".
"Вона отримає громадянство України, як і інші росіяни, яким соромно і боляче за те, що робиться зараз у Росії, яка стала фашистською державою", — пише Геращенко.
Далі по темі
Раніше мешканець Дніпра спалив та розтоптав паспорт Росії.
Війна в Україні 13 березня
- В Україні 13 березня діятиме кілька гуманітарних коридорів. Подробиці розповіла віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Також евакуацію українців продовжує "Укрзалізниця".
- Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування з Харківської області, йдеться у даних британської розвідки.
- У Запорізькій області російські війська викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Це вже друге викрадення мера у Запорізькій області. 11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова через те, що він відмовився від співпраці з ворогом.
- Сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області. Він знаходиться за 25 км від кордону з Польщею.
- Під Сумами застрягло 500 одиниць техніки окупантів. У російських військових немає можливості дозаправитися.