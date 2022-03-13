"Прощавай, немита Росія": жінка у Києві спалила паспорт РФ

Колишня росіянка отримає громадянство України

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Росіянка у Києві порвала паспорт РФ через сором за свою країну, повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко.

Кудерська Наталія Євгенівна, яка живе у Києві другий тиждень у бомбосховищі, порвала свій паспорт на відеокамеру зі словами: "Прощавай, немита Росія, країна рабів, країна панів".

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"Вона отримає громадянство України, як і інші росіяни, яким соромно і боляче за те, що робиться зараз у Росії, яка стала фашистською державою", — пише Геращенко.

Раніше мешканець Дніпра спалив та розтоптав паспорт Росії.

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