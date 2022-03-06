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Пункти пропуску на кордоні працюють цілодобово – Держприкордонслужба

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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6 березня, 22:41
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Також із переліком пунктів пропуску можна ознайомитися на Facebook-сторінці Західного регіонального Управління
На кордоні утворилися черги / Колаж "Сьогодні"
На кордоні утворилися черги / Колаж "Сьогодні"

Пункти пропуску на західному кордоні України із країнами ЄС працюють цілодобово. Також не підтвердилася інформація про те, що ночами пункти пропуску на кордонах можуть не працювати.

Про це сайту "Сегодня" повідомили у Держприкордонслужбі.

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"Не відповідає дійсності те, що пункти пропуску на західному кордоні України не працюють уночі. Усі пункти пропуску з країнами ЄС працюють цілодобово", – повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

З переліком пунктів пропуску можна ознайомитися на Facebook-сторінці Західного регіонального Управління Держприкордонслужби. Інформація оновлюється кожні три години, щоб люди бачили, де їм краще перетнути кордон.

"На черзі ми не можемо впливати. Якщо люди вважають, що заради своєї безпеки маємо виїхати, то одночасно прямують до кордону", – додав Андрій Демченко.

Як розповіли кілька мешканок Запоріжжя, які зараз знаходяться за 10 км від українсько-польського кордону, до кордону їм вдалося дістатися лише з другої спроби.

"У суботу ввечері ми прибули до Львова і вже звідти за допомогою приватного перевізника попрямували до кордону. За 11 годин ми просунулися лише на 1 км. У результаті вирішили повернутися назад до Львова, бо не було з собою ні їжі, ні води, крім того, водій-приватник назвав велику ціну за простий. Повернувшись до Львова, ми сіли в автобус, який довіз нас знову до кордону. Зараз уже за 5 км від кордону", – розповіла нам мешканка Запоріжжя, яка прямує до Польщі з піврічною дитиною.

Стояли ніч на холоді

Співробітниця "Сегодня" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон та повернулася до Львова.

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За її словами, вона їхала з хворою дитиною до кордону, проте на пункті пропуску зібралася величезна черга. На вокзалі в поїзди до Польщі було неможливо втиснутись, але стояло багато автобусів від волонтерів. Сандру з дитиною швидко посадили в автобус, їхали дуже зручно та швидко. Пасажирам сказали, що перехід буде швидким, там улаштували зелений коридор. При цьому водіям по рації казали не їхати до Краковця, а вирушати до Шегині, але вони все одно поїхали до Краковця.

Ситуація в Україні 6 березня

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